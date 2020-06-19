МОЗ ініціюватиме жорсткий карантин в окремих регіонах – Степанов

Через зростання кількості інфікованих коронавірусом Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме скликання регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження жорстких обмежень в окремих регіонах в умовах адаптивного карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні ми зі сторони МОЗ будемо ініціювати максимальний жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину, а саме - мова йде про транспорт, яким користуються люди, переїжджаючи, абсолютно не вдягають маски і не користуються засобами захисту. Мова йде про деякі супермаркети, які перестали повністю дотримуватись соціальної дистанції», – заявив Степанов.

Він зазначив, що в Україні впродовж майже 10 днів фіксується ріст захворюваності на COVID-19.

В Україні на ранок 19 червня зареєстровано 34 984 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнта одужали. За минулу добу було зафіксовано рекордний 921 новий випадок – найбільша кількість у Львівській області – 142, Рівненській – 121, Києві – 92, Закарпатській області – 78, а також Чернівецькій області – 76.

17 червня Уряд вирішив продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 липня.