Новий антирекорд: в Україні виявили 921 хворого на COVID-19

За добу 18 червня в Україні підтвердили коронавірусну хворобу в 921 людини, повідомляє Рада національної безпеки і оборони та міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Наразі це найвищий показник за добу.

Протягом попередньої доби померли 19 людей. Водночас, за словами Степанова, 587 пацієнтів одужали.

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Він додав, що серед нововиявлених хворих – 64 дитини та 161 медичний працівник. 182 осіб госпіталізували.

«Вже протягом майже 10 днів, кожного ранку, оголошуючи ці цифри, ми спостерігаємо ріст захворюваності і кожного ранку звертаємося до вас щодо дотримання тих правил, які встановлені в країні», – повідомив міністр.

За даними Степанова, протягом попередньої доби лікарі здійснили 19 365 тестів на коронавірус SARS-CoV-2, з них 11 465 – методом полімеразно-ланцюгової реакції, та 7 900 – методом імуно-ферментного аналізу (на антитіла).

Відтак від початку пандемії в Україні зафіксовано 34 984 випадки захворювання на COVID-19, 987 людей померли.