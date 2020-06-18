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18 червня 2020, Київ 23:49
Новини | Коронавірус

Садовий: начальник Львівського військового госпіталю помер від COVID-19

Начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Про це 18 червня повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким!» – написав він у «Фейсбуці».

За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО у Львівській області виявили 3 398 інфікованих коронавірусом, померли 107 пацієнтів, одужав 661.

В Україні минулої доби виявили рекордні 829 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 18 червня виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.

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