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18 червня 2020, Київ 22:03
Новини | Коронавірус

«Без самоізоляції та тестування». Туреччина заявила про готовність приймати українських туристів з 1 липня

Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня, без проходження самоізоляції та тестування, але з дотримання норм безпеки авіаперевізниками. Про це повідомив посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм.

У свою чергу, Криклій повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

В Україні з 15 червня відновили міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.

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