Пасажирів з України готові приймати аеропорти 5 країн – міністр

Пасажирів з України готові приймати аеропорти п’ятьох країн, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

З 15 червня літаки з України готові приймати Албанія, США (без обмежень на кордоні) та Велика Британія (з дотриманням 14-денного карантину).

З 27 червня українські літаки прийматимуть в Тунісі (з тестуванням після прибуття).

З 1 липня громадян, можливо, прийматимуть Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція. Вони розглянуть питання відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні, де останні два дні виявляють майже 700 нових випадків COVID-19.

Криклій додав, що 12 червня уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для низки іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін днями казав, що «наразі є позитивні сигнали», які дають змогу очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром.

Пасажирські авіаперевезення зупинилися в березні після початку карантину у зв’язку із загрозою COVID-19.