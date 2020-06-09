МЗС України очікує відновлення авіасполучення з 5 країнами

Міністерство закордонних справ України очікує відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром, повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми активно продовжуємо опрацьовувати відповідні питання на двосторонньому рівні, і наразі є позитивні сигнали, що дають змогу очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром. Наші дипломати перебувають в активному переговорному процесі ще з цілою низкою держав, і в міру прогресу ми обов'язково інформуватимемо суспільство», – заявив Єнін.

Міжнародне авіасполучення з 15 червня відкриють з тими державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.