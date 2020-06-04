Державіаслужба опублікувала вимоги для відновлення польотів і поведінки в аеропортах

Державна авіаційна служба України оприлюднила рішення щодо безпеки польотів і заходів протидії поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба відомтсва.

«Серед основних вимог такі: доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу; має бути запроваджене фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання; у місцях із високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання черг; мають бути запроваджені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в авіаслужбі наголошують, що усі присутні в аеропорту мають носити захисні маски, а персонал також має бути в рукавичках.

«Рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, які відлітають та прибувають у термінал. Для доставки пасажирів до літаків Державіаслужба радить експлуатантам збільшити кількість автобусів», – вказали у відомстві.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій напередодні повідомив, що з 5 червня відновлюються внутрішні авіаперевезення.

Уряд також повідомив, що міжнародне авіасполучення з 15 червня відкриють з тими державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

У березні Україна зупинила авіаперевезення, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Періодично здійснюються спеціальні рейси, зокрема і для повернення українців з-за кордону.