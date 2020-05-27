Україна веде переговори з різними країнами про відновлення авіаперевезень

Міністерство інфраструктури та Міністерство закордонних справ України ведуть переговори з різними країнами щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень, повідомив 27 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Триває робота, щоб скоро наші громадяни змогли безпечно їздити та літати по Україні та за її межами. Спільно з МЗС ведемо перемовини з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень», – вказав міністр.

Він додав, що українські аеропорти вже готуються зустрічати перших пасажирів на нових злітно-посадкових смугах.

Раніше Криклій заявляв, що з 15 червня планується запустити внутрішні й міжнародні авіаперевезення. Згідно з рішенням Кабміну, до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.