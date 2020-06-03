З 5 червня дозволена робота закладів громадського харчування – Шмигаль

З 5 червня дозволена робота закладів громадського харчування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, уряд на своєму засіданні ухвалив низку рішень про послаблення карантин. Кабмін дозволив:

з 5 червня роботи закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

з 5 червня особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;

проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив з 5 червня внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до п’яти осіб включно з водієм.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

В Україні станом на 3 червня виявили 24 822 випадки COVID-19, померли 735 людей, одужали 10 439 пацієнтів.