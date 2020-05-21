АМКУ просить авіакомпанії до закінчення карантину не повідомляти про можливість придбання квитків

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оприлюднив обов’язкові до розгляду рекомендації авіаперевізникам не поширювати інформацію про можливість купівлі квитків та здійснення перельоту до завершення карантину.

Як йдеться на сайті АМКУ, така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності.

«АМКУ прийняв обов’язкові для розгляду рекомендації – утриматись від поширення неповної інформації, зміст якої стосується продажу квитків з 23 травня 2020 року та здійснення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, в той час як офіційна інформація про відкриття авіасполучення між країнами не підтверджена компетентними органами обох країн», – йдеться в повідомленні.

Також відомство вказує, що деякі авіаперевізники, за результатами скасування рейсів, пропонують пасажирам на своїх сайтах лише дві опції зворотного зв’язку – «Змінити бронювання» та «Обміняти квиток на промокод», відшкодування вартості перевезення форма зворотного зв’язку не передбачає. АМКУ закликає компанії подбати про відшкодування коштів.

Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль припустив, що міжнародне авіасполучення можуть відновити в червні. За його словами, питання відновлення рейсових авіаперевезень і відкриття аеропортів буде розглядатися після 15 червня, коли країни-партнери почнуть відкривати свої кордони.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Періодично здійснюються спеціальні рейси, зокрема і для повернення українців з-за кордону.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.