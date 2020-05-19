Прем’єр припускає, що міжнародне авіасполучення відновлять у червні

Міжнародне авіасполучення можуть відновити в червні, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Авіасполучення (міжнародне в тому числі) відновиться, імовірно, у червні. Але треба, щоб відновилося авіасполучення там, куди летіти. Тобто відкрити аеропорти в Україні й не мати, куди вилетіти, – це не відновлення авіасполучення», – заявив Шмигаль.

За його словами, треба розуміти, які країни також відновлять авіасполучення.

«Найскоріша дата, коли європейські країни, наші партнери, оголосили про можливість відкриття сполучення – це не скоріше 15 червня», – уточнив прем’єр.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Періодично здійснюються спеціальні рейси, зокрема і для повернення українців з-за кордону.