Криклій повідомив, що цього тижня будуть узгоджені дати виходу транспорту із карантину

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що транспорт в Україні виходитиме з карантину поетапно і вже на цьому тижні будуть узгоджені відповідні дати.

«До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу. Працюємо з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними», – повідомив Криклій у Telegram.

Згідно з оприлюдненою Криклієм схемою, на першому етапі заплановано відновити міські перевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (у межах одного району). А також внутрішньообласні маршрути і половину від кількості усіх приміських поїздів, які возитимуть людей в години пік. Очікується, що на першому етапі відновлять рух і поїзди «Інтерсіті» далекого сполучення і деякі нічні поїзди. Авіаперельоти відновити можуть лише у межах країни.

На другому і третьому етапах планують дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, та рух маршруток, усіх поїздів і міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти.

12 березня влада обмежила рух транспорту через загрозу коронавірусу. Карантин продовжений до 22 травня, але з низкою послаблень.

Метрополітен в українських містах – у Києві, Харкові і Дніпрі – може відновити роботу лише за рішенням уряду. Він не працює з 17 березня.