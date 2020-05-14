Голова МОЗ відреагував на заклик Кличка відкрити метро

Київ зможе відкрити метро у випадку дотримання розроблених урядом критеріїв, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені постановою уряду. Там враховані всі без винятку критерії, за яких умов, у тому числі, можуть відкриватися міський транспорт і метро. Якщо буде дотримання цих критеріїв, якщо місто Київ вкладеться в ці критерії, то ми не бачимо в цьому проблеми», – сказав Степанов під час щоденного брифінгу.

Він наголосив, що критерії розроблятимуть, зокрема, вірусологи.

13 травня мер Києва Віталій Кличко закликав уряд відновити роботу столичного метро з 25 травня.

12 березня влада обмежила рух транспорту через загрозу коронавірусу. Карантин продовжений до 22 травня, але з низкою послаблень.

Метрополітен в українських містах – у Києві, Харкові і Дніпрі – може відновити роботу лише за рішенням уряду. Він не працює з 17 березня.