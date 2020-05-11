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11 травня 2020, Київ 21:10
Фотогалереї

Послаблення карантину: у Києві запрацювали перукарні, літні тераси та ринки – фоторепортаж

У Києві 11 травня влада частково послабила режим карантину. Відкриті парки і сквери, а також запрацювали літні майданчики ресторанів і кав‘ярень, перукарні та ринки
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