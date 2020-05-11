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12 травня 2020, Київ 01:48
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Карантин збільшив удвічі безробіття в Україні – відеорепортаж

Карантин збільшив удвічі безробіття в Україні – відеорепортаж
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Карантин збільшив удвічі безробіття в Україні – відеорепортаж

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За даними Державного центру зайнятості України, з початку року 658 осіб офіційно отримали статус безробітних, при цьому відкритих вакансій приблизно в десять разів менше. Максимальна допомога – близько 300 доларів, але працюючі пенсіонери не отримають нічого. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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