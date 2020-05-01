Мільярди людей ризикують втратити засоби для існування через пандемію – звіт

Майже половина світової робочої сили може втратити засоби для існування через кризу, спричинену коронавірусом, повідомляє Міжнародна організація праці у новому звіті. Неформальні працівники при цьому перебувають в особливій небезпеці, оскільки їм не вистачає соціального захисту, доступу до медичної допомоги та можливості працювати з дому.

Новий коронавірус COVID-19 не тільки інфікував понад три мільйони людей і забрав життя більш ніж 220 тисяч, але й став причиною серйозних негативних наслідків для світової економіки.

Вірус спричинив найгіршу глобальну кризу з часів Другої світової війни, вдаривши як по системам охорони здоров’я, так і по ринках праці, і, як наслідок – по робочій силі.

Близько 68% загальної робочої сили у світі наразі проживає у країнах, які змушені були ввести карантин, йдеться у звіті Міжнародної організації праці.

З близько 3,3 мільярдів працюючого населення майже 2 мільярди працюють у «неформальній економіці», часто на короткострокових робочих контрактах. У перший місяць кризи заробітна плата таких працівників впала на 60%.

Постійне та різке скорочення робочих годин по всьому світу означає, що 1,6 мільярдів працівників неформальної економіки, тобто майже половина світової робочої сили, є у небезпеці втратити свої засоби існування, наголошує організація.

«Мільйони підприємств ледь дихають»

Для мільйонів працівників відсутність доходів означає відсутність їжі, безпеки, майбутнього



«Для мільйонів працівників відсутність доходів означає відсутність їжі, безпеки, майбутнього. Мільйони підприємств у всьому світі ледь дихають», – заявив на прес конференції директор Міжнародної організації праці Ґай Райдер, додавши, що ці люди не мають ані заощаджень, ані доступу до кредитів.

«Це справжні обличчя світу праці. Якщо ми їм зараз не допоможемо, вони просто загинуть», – наголосив Райдер.

Найбільш постраждалими регіонами звіт називає Північну та Південну Америку. Самозайняті та контрактні працівники в Європі також потрапили до групи ризику.

По всьому світу понад 436 мільйонів підприємств стикаються з високим ризиком серйозного економічного провалу, йдеться у звіті. Ці підприємства працюють у найбільш вражених секторах економіки.

Як захистити найбільш вразливих?

«Можливе зростання світового рівня безробіття протягом 2020 року в значній мірі залежатиме від того, як почуватиметься світова економіка у другій половині року та наскільки ефективно політичні заходи дозволять зберегти існуючі робочі місця та підвищити попит на робочу силу після початку фази відновлення», – зауважують автори звіту.

Райдер: «Наші нові дані свідчать про те, що соціальний та економічний вплив COVID-19 відчувається найсильніше з боку неформальних працівників та підприємств з секторів високого ризику. Це викрило недоліки та нерівності наших суспільств. Ми повинні будувати кращу норму, яка спочатку підтримує найбільш вразливих».

Уряди по всьому світу витрачають великі суми грошей на протидію кризі, тож організація закликає їх прискорити процедури виплат по безробіттю, підтримувати незалежних працівників та прискорити доступ малого та неформального бізнесу до кредитів та позик.

Як зауважув Райдер, «по мірі розвитку пандемії та кризи робочих місць необхідність захисту найуразливіших стає ще більш нагальною».

Український уряд обіцяє 500 тисяч робочих місць у травні

В Україні понад 300 тисяч людей отримують допомогу по безробіттю, повідомила начальниця управління Державного центру зайнятості Інна Бундіні в коментарі Радіо Свобода наприкінці квітня. Вона зазначила, що в період карантину значно спростили подачу заяв на отримання статусу безробітного і отримання допомоги по безробіттю.

10 квітня в ефірі телеканалу «Україна» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тоді за останні два тижні офіційна кількість безробітних збільшилася на 50 тисяч.

«У нас сьогодні понад 320 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних людей, за останні два тижні ця кількість зросла майже на 50 тисяч», – розповів Шмигаль. За словами прем’єра, до карантину в центрі зайнятості щодня реєструвалися близько тисячі осіб, після введення карантину – від чотирьох до п’яти тисяч.

Прем’єр пообіцяв, що уряд створить у травні близько 500 тисяч робочих місць.