В Україні понад 300 тисяч людей отримують допомогу по безробіттю – Держцентр зайнятості

В Україні понад 300 тисяч людей отримують допомогу по безробіттю, повідомила начальниця управління Державного центру зайнятості Інна Бундіні в коментарі Радіо Свобода.

«Якщо я скажу сухі цифри, що більше, ніж на 30% в порівнянні з таким же періодом минулого року, то це ні про що. У цілому ж на обліку в службі зайнятості перебуває понад 420 тисяч людей – це особи, які мають статус безробітного. Понад 300 тисяч з них отримують допомогу по безробіттю», – розповіла Бундіні.

Вона зазначила, що в період карантину значно спростили подачу заяв на отримання статусу безробітного і отримання допомоги по безробіттю. Зараз це можна зробити в два способи.

«Перший. Зайти на сайт Державної служби зайнятості, подивитися покрокову інструкцію, написати заяву, сфотографувати її і направити на пошту того центру зайнятості, де людина бажає обслуговуватися. Так само людина пише ще заяву на отримання допомоги по безробіттю. Наші фахівці розглядають ці заяви і ухвалюють рішення стосовно надання статус», – сказала Бундіні.

За її словами, якщо немає підстав для надання статусу, то тоді телефонують людині, спілкуються і пояснюють, «що ми можемо зробити в цій ситуації, можливо просто надаємо консультації, продовжуємо шукати роботу і таке інше».

«Другий [спосіб]. Можна прийти в Центр зайнятості. Оскільки вони зараз зачинені, то ми виставили перед центрами скриньки для отримання кореспонденції – там же лежать бланки заяв для статусу і для допомоги по безробіттю. Заповнюєте бланк, кидаєте в скриньку. Наші фахівці виймають ті заяви, розглядають і далі вже ухвалюють рішення», – зазначила представниця Державного центру зайнятості.

Бундіні уточнила, що допомога по безробіттю складає від 1000 до 8 408 гривень.

«Суми різні. Для незастрахованих осіб, тобто для тих, які не мали офіційної роботи попередні 12 місяців, за них не сплачувалися страхові внески, зараз мінімалка становить 1000 гривень (це на період карантину). Раніше було 650, правління Фонду ухвалило рішення і підвищило цю суму на період карантину. Для застрахованих осіб – 1800 гривень мінімальна сума, і максимальна – 8 408 гривень», – заявила Бундіні.

Державна служба статистики оцінює кількість робочої сили в Україні на рівні понад 18 мільйонів людей.