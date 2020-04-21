На час карантину мінімальна допомога з безробіття складе тисячу гривень – Держслужба зайнятості

В Україні на час карантину мінімальна допомога з безробіття становитиме одну тисячу гривень, повідомляють у Державній службі зайнятості.

«Соціальний захист найвразливіших категорій безробітних посилено. Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн», – йдеться в повідомленні.

За даними Держслужби зайнятості, це передбачає постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що набула чинності 18 квітня 2020 року.

Постанова застосовується з початку оголошення карантину, 12 березня, і діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищений до 1000 гривень для:

тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше ніж шість місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 гривень), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості, йдеться в повідомленні.

Раніше у Держслужбі зайнятості повідомили, що на період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості, а виплата допомоги по безробіттю теж призначається з першого дня реєстрації.

10 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за попердні два тижні кількість безробітних зросла на 50 тисяч.