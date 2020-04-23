Нацбанк очікує падіння української економіки на 5%

Національний банк очікує падіння української економіки на 5% у 2020 році, повідомив голова НБУ Яків Смолій. У наступних роках економічне зростання становитиме близько 4%.

«Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни. За нашими оцінками, вплив цих чинників на економіку буде найбільш відчутним упродовж другого кварталу цього року», – заявив Смолій.

Водночас скасування карантинних обмежень зумовить досить швидке відновлення української економіки в другому півріччі цього року.

«Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку», – сказав Смолій.

Нацбанк прогнозує, що інфляція у 2020 році залишиться в цільовому діапазоні 5% (плюс-мінус один відсотковий пункт). Зростання цін помірно прискориться в наступні місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту України на 7,7%. При цьому Світовий банк очікує падіння ВВП на 3,5% та інфляцію на рівні 8,9%.