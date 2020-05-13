Кличко закликає уряд відновити роботу метро з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко закликає уряд відновити роботу столичного метро з 25 травня.

«Я звертаюся до уряду… З 25 травня дозволити відновити роботу метро в столиці. Звичайно, ми будемо дивитися на ситуацію з розповсюдженням вірусу й сподіваємося, що вона не погіршиться. Ми не хотіли закривати метро й тримали його роботу до останнього, аж поки уряд не ухвалив таке рішення. Коли дедалі більше людей повертається до роботи, до якої треба доїхати, у місті відбувається колапс», – сказав Кличко під час брифінгу.

Він назвав «абсолютно утопічною» ідею спецперепусток для проїзду в метро, оскільки створюватимуться «страшенні натовпи».

«Метро має відкритися для роботи у звичайному режимі. Це дозволить розподілити потік пасажирів, нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці. Але я хочу звернутися і до киян. Це не значить, що всі повинні кататися, як зазвичай. Тут настає і ваша відповідальність: дотримання дистанції, обов’язкова наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил. Проїзд у транспорті – тільки на роботу, за нагальної потреби», – додав Кличко.

Мер заявив, що місто планує після 22 травня відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі.

«Це робиться поступово. Тому щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах міста та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту, у першу чергу електротранспорту, трамваїв, тролейбусів», – пояснив Кличко.

З початком карантину в Україні 12 березня влада обмежила рух транспорту. Карантин продовжений до 22 травня, але з низкою послаблень.

Метрополітен в українських містах – у Києві, Харкові і Дніпрі – може відновити роботу лише за рішенням уряду. Він не працює з 17 березня.