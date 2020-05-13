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13 травня 2020, Київ 20:36
Фотогалереї

У центрі Києва вимагали відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень – фото

На Європейській площі в Києві 13 травня відбулася акція протесту, в якій взяли участь перевізники з різних регіонів України. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в центр столиці з’їхалися водії автобусів із усієї країни. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення, призупиненого через запровадження карантинних обмежень.

Понад 50 автобусів розмістили на Європейській площі і Хрещатику на ділянці до майдану Незалежності, залишивши місце для проїзду інших авто. Поліція обмежила проїзд по вулиці Грушевського біля парламенту.

Учасники протесту передали свої вимоги уряду.
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