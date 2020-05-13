У центрі Києва вимагали відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень – фото

На Європейській площі в Києві 13 травня відбулася акція протесту, в якій взяли участь перевізники з різних регіонів України. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в центр столиці з’їхалися водії автобусів із усієї країни. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення, призупиненого через запровадження карантинних обмежень.
Понад 50 автобусів розмістили на Європейській площі і Хрещатику на ділянці до майдану Незалежності, залишивши місце для проїзду інших авто. Поліція обмежила проїзд по вулиці Грушевського біля парламенту.
Учасники протесту передали свої вимоги уряду.
Понад 50 автобусів розмістили на Європейській площі і Хрещатику на ділянці до майдану Незалежності, залишивши місце для проїзду інших авто. Поліція обмежила проїзд по вулиці Грушевського біля парламенту.
Учасники протесту передали свої вимоги уряду.
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