У центрі Києва вимагали відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень – фото

На Європейській площі в Києві 13 травня відбулася акція протесту, в якій взяли участь перевізники з різних регіонів України. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в центр столиці з’їхалися водії автобусів із усієї країни. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення, призупиненого через запровадження карантинних обмежень.



Понад 50 автобусів розмістили на Європейській площі і Хрещатику на ділянці до майдану Незалежності, залишивши місце для проїзду інших авто. Поліція обмежила проїзд по вулиці Грушевського біля парламенту.



Учасники протесту передали свої вимоги уряду.