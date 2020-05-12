У Києві сьогодні перший етап послаблень карантину: влада повідомила, що залишається закритим

Київ 12 травня починає впроваджувати перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, йдеться у відповідному розпорядженні столичної влади.

Так, із вівторка у Києві відкриваються:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 квадратних метрів, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі;

салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування не більше 300 кв. м;

літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів з дотриманням умов безпеки;

парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується);

невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м;

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;

автокінотеатри.

Водночас низка заборон та протиепідемічних обмежень продовжує діяти і закритими залишаються:

школи, дитячі садочки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;

театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо. Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років). Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники;

розважальні центри та зони;

дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати;

спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри, лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо;

ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки.

торгово-розважальні центри та непродовольчі магазини, площею понад 300 кв.м.

Заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, у тому числі, і на автозаправних станціях залишаються закритими для відвідування. Утім, дозволено працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог. Також дозволено приготування їжі та/або чайних, кавових напоїв та їх продаж у стаціонарних та пересувних МАФах закритого типу із застосуванням кур’єрської доставки та реалізації «на виніс».

Залишається забороненою реалізація у торгових закладах, МАФах алкогольних, у тому числі слабоалкогольних, напоїв на розлив.

Продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів. Залишають закритими дитячі та спортивні майданчики.

Окрім того, максимально обмеженою залишається:

робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку;

проведення капітальних ремонтів у об’єктах житлового фонду (зокрема нежилих приміщень у житлових будинках).

проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій у закладах охорони здоров’я.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Так само продовжить діяти заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Метро відкриється за рішенням уряду.

11 травня загалом по Україні були зняті окремі карантинні обмеження. Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 4 травня.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.