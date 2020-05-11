Сьогодні в Україні послаблюють карантин

11 травня в Україні послаблюють карантинні обмеження. Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 4 травня.

Як повідомила пресслужба Кабінету міністрів, з 11 травня серед іншого знову дозволені парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики, літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування, торгівля непродовольчими товарами, салони краси та перукарні.

При цьому зберігаються вимоги соціального дистанціювання, маскового режиму, регулярної дезінфекції рук та дотримання протиепідемічних заходів.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. Тепер його продовжили до 22 травня, але з низкою описаних вище послаблень.