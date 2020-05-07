Уряд оприлюднив постанову про карантин до 22 травня з його пом’якшенням із наступного понеділка

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про продовження до 22 травня карантину в країні з деяким його пом’якшенням із 11 травня.

Як йдеться в документі на урядовому порталі, з 11 травня буде дозволено роботу закладів громадського харчування на літніх майданчиках просто неба, за умови забезпечення відстані не менш ніж півтора метра між столиками, та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом без урахування дітей до 14 років. Також пом’якшення карантину стосується відвідування дитячих і спортивних майданчиків.

Знімаються також обмеження з роботи стоматологічних клінік, музеїв, зокрема просто неба, а також історико-культурних заповідників. Посановою дозволено роботу підприємств і установ, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних, а також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів, аудиторів.

Також із 11 травня уряд дозволив діяльність підприємств, що працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань.

З наступного понеділка буде дозволено здійснення кіно- і відеозйомки за умови обмеження кількості осіб до 50 людей. А також проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасної присутності більш ніж 50 осіб, – без глядачів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. ​

Станом на ранок 7 травня в Україні підтверджено 507 нових випадків коронавірусної інфекції за останню добу, померли 13 людей. Усього підтверджено 13 тисяч 691 випадок COVID-19.