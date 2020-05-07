Римо-католицька церква в Україні просить уряд пом’якшити умови карантину щодо Церкви

Єпископи Римо-католицької церкви в Україні звернулись до прем’єр-міністра з проханням пом’якшити карантинні заходи і обмеження щодо діяльності Церкви і дозволити перебувати на літургії більшій кількості вірян, відповідно до розмірів того чи іншого храму, з урахуванням дотримання заходів захисту.

«З початком оголошення карантину в Україні Римо-католицька церква відповідально поставилася до протиепідемічних заходів, які були запроваджені урядом 11 березня 2020 року», – йдеться у зверенні.

Але єпископи РКЦ вказують, що 4 травня на урядовому порталі з’явилася інформація про продовження карантину до 22 травня, а також про планування певних послаблень з 11 травня. Однак серед пом’якшень (відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси, літніх майданчиків кафе і ресторанів) нічого не повідомляється про функціонування Церкви, зазначають єпископи.

«Вважаємо, що релігійні заходи, які проводить Церква, є не меншою необхідністю для забезпечення духовного і фізичного здоров’я населення, аніж вищенаведені заклади торгівлі чи надання послуг. Адже для віруючих християн набагато важливішим є дбати про свій внутрішній стан і духовну міць, ніж про зовнішній вигляд, хоча і цього не потрібно занедбувати», – йдеться у зверненні єпископів РКЦ.

Із запровадженням карантину в Україні заборонені масові заходи, в тому числі церковні. Більшість конфесій, щоб убезпечити своїх вірян від загрози зараження коронавірусом, почали відправляти літургії онлайн. Втім поліція фіксувала і випадки порушення обмежувальних заходів, про такі, серед інших, повідомляли – в Києво-Печерській лаврі у Києві, Почаївській – на Тернопільщині, Святогірській – на Донеччині.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.