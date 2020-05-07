За добу в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 7 травня в Україні підтверджено 507 нових випадків коронавірусної інфекції за останню добу, померли 13 людей. Усього за час спостереження підтверджено 13 тисяч 691 випадок COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України

Усього в Україні досліджено 151 569 зразків методом ПЛР.

«На амбулаторному лікуванні 9 498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2 193 медпрацівники. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 340 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)», – ідеться в повідомленні.

Загалом 2396 пацієнтів вже одужали, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській та Чернівецькій областях (по 63 випадки), а також на Дніпропетровщині – 56