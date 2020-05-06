Кількість померлих від коронавірусу в Британії перевищила 30 тисяч

Велика Британія стала першою в Європі (і другою в світі після США) країною, де від коронавірусної інфекції, за офіційними даними, померли більше ніж 30 тисяч людей.

Про це стало відомо 6 травня після оприлюднення даних про заражених і померлих за останню добу: заразилися понад шість тисяч людей, померли – 649.

Загальне число інфікованих від початку епідемії в Британії складає понад 201 тисячу, померлих – 30 076.

В останні дні британська влада намагається нарощувати число проведених тестів на коронавірус. Уряд Бориса Джонсона пообіцяв, що щодня буде робитися не менше ніж 100 тисяч тестів, проте поки що домогтися цього не вдається: так, за останню добу протестовано було близько 70 тисяч британців.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який сам нещодавно переніс COVID-19 у тяжкій формі, заявляє, що пік епідемії в країні пройдено, але закликає продовжувати суворе дотримання карантинних заходів.

Карантин у Британії запровадили дещо пізніше, ніж в інших європейських країнах, і поки що про його послаблення не йдеться.