Смерть британського прем’єра була можливою – інтерв’ю Джонсона The Sun

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів на коронавірусну інфекцію і недавно повернувся до роботи, в інтерв’ю виданню The Sun розповів подробиці про перебіг хвороби і підтвердив, що лікарі побоювалися летального результату.

За словами Джонсона, коли стан його здоров’я погіршився, його оточенню довелося готувати плани на випадок, як він висловився, «сценарію, подібного до «Смерті Сталіна» (сатиричний фільм режисера Армандо Януччі про смерть радянського вождя. Лікарі, як сказав британський прем’єр, готувалися до найгіршого, обговорювалася можливість підключення Джонсона до апарату штучної вентиляції легенів, і в якийсь момент, за словами політика, ймовірність цього становила 50%.

Джонсон розповів, що з перебігом хвороби все більше втрачав надію: «Я не розумів, чому мені не стає краще». Зрештою, Джонсон був госпіталізований. «Мені на обличчя надягли кисневу маску і почали подавати мені багато літрів кисню». Серйозність ситуації він усвідомив, коли його підключили до моніторів, і вони показали, що його стан, як і раніше, погіршується. Тоді прем’єра перевели у відділення інтенсивної терапії. «Весь цей час я думав про те, чи вдасться мені вибратися. Я усвідомив, що від коронавирусной інфекції немає ліків», – вказав прем’єр.

Зрештою стан Джонсона став поліпшуватися. Він вважає, що важливу роль у цьому зіграв «чудовий догляд», але зізнається, що точно не знає, що саме стало причиною поліпшення.

Джонсон провів у лікарні в Лондоні тиждень і згодом був виписаний, щоб лікуватися вдома. Через два тижні він повернувся до виконання обов’язків в уряді.

Незабаром після одужання прем’єра у нього і його нареченої Керрі Саймондс народився син. Його назвали Вілфред Ніколас, друге ім’я батьки дали на честь лікарів Ніколаса Прайса і Ніколаса Гарта, які лікували Джонсона.

Прем’єр оголосив свою хворобу 27 березня. Через 10 днів він був госпіталізований, ще через добу його перевели в палату інтенсивної терапії, де він провів три дні. В урядових повідомленнях про перебіг хвороби прямо про загрозу смерті прем’єра не говорилося.

За офіційними даними, в Британії виявлено понад 180 тисяч інфікованих коронавірусів, це четверте місце в світі. Померли від інфекції понад 28 тисяч людей. Упродовж останніх днів темпи зростання числа хворих знижуються, як і число госпіталізованих.

Уже понад місяць у країні діє карантин, заборонено виходити з дому, виняток становлять невідкладні потреби. Преса і опоненти Джонсона критикували уряд за відносно пізніше, порівняно з більшістю європейських країн, ухвалкення карантинних заходів. За опитуваннями, більша частина британців підтримує карантин і побоюється занадто раннього виходу з нього.