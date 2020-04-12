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12 квітня 2020, Київ 23:22
Новини | Коронавірус

Прем’єр Британії подякував лікарям за порятунок його життя

Борис Джонсон тиждень провів у лікарні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого 12 квітня виписали з лікарні після лікування від COVID-19, подякував лікарям за те, що вони врятували його життя.

Звернення оприлюднене у твітері Джонсона.

«Складно знайти слова, щоб висловити, наскільки я в боргу перед NHS (британська державна служба охорони здоров’я – ред.) за порятунок мого життя», – сказав Джонсон.

Він наголосив, що зусилля мільйонів людей у Британії, які залишаються вдома, варті того. «Разом ми подолаємо цей виклик, як долали багато інших у минулому», – сказав Джонсон.

Голова уряду Британії продовжить лікування у своїй заміській резиденції Чекерс.

Прем’єра забрали до лікарні з високою температурою і кашлем увечері 5 квітня. Наступного дня його перевели до відділення інтенсивної терапії. В уряді повідомили, що прем’єрові надають кисневу підтримку, але його не під’єднували до апарату штучної вентиляції легень.

Станом на 12 квітня кількість померлих від коронавірусу в Британії сягнула 9 892. Всього захворіли майже 80 тисяч людей.

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