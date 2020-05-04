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05 травня 2020, Київ 00:01
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Один день у житті лікаря, який лікує інфікованих на COVID-19 – відео

Один день у житті лікаря, який лікує інфікованих на COVID-19 – відео
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Один день у житті лікаря, який лікує інфікованих на COVID-19 – відео

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В Україні майже 10 з половиною тисяч підтверджених випадків COVID-19, 1238 пацієнтів уже одужали, 261 людина померла. Серед захворілих 2063 медики. Лікар-інфекціоніст Степан Карабенюш працює в Закарпатській інфекційнії лікарні. Тут з медперсоналу на сьогодні ніхто не заразився. Вже другий місяць Карабенюш лікує хворих на коронавірус. Він показав спеціально для «Настоящего времени» (телеканалу створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»), як проходить його робочий день.

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