В Україні майже 10 з половиною тисяч підтверджених випадків COVID-19, 1238 пацієнтів уже одужали, 261 людина померла. Серед захворілих 2063 медики. Лікар-інфекціоніст Степан Карабенюш працює в Закарпатській інфекційнії лікарні. Тут з медперсоналу на сьогодні ніхто не заразився. Вже другий місяць Карабенюш лікує хворих на коронавірус. Він показав спеціально для «Настоящего времени» (телеканалу створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»), як проходить його робочий день.