Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 буде готовою до кінця року

Президент США Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусної хвороби буде готовою до кінця року. Водночас посадовці зі сфери охорони здоров’я попереджають, що лише розробка безпечної вакцини може зайняти щонайменше рік.

«Ми дуже впевнені, що будемо мати вакцину до кінця року… Зараз лікарі скажуть: «Ви не повинні так казати». Я скажу, що я думаю… Я думаю, що ми матимемо вакцину скоріше раніше, ніж пізніше», – сказав президент під час прямого ефіру з меморіалу Лінкольна у Вашингтоні.

Сотні компаній та дослідницьких інститутів у всьому світі намагаються розробити вакцину від COVID-19 та шляхи лікування хвороби. Експерти зазначають, що вакцина буде необхідною до моменту, коли життя повернеться у докоронавірусні часи без соціальної дистанції та інших обмежень.

4 травня Європейський союз співорганізовуватиме онлайн-конференцію зі збору коштів на дослідження, пов’язані з лікуванням COVID-19 та виробництвом вакцини. Зібрані гроші стануть поштовхом до «безпрецедентної глобальної співпраці між науковцями та регуляторами, індустрією та урядам, міжнародними організаціями, фондами й професіоналами зі сфери охорони здоров’я», заявили лідери ЄС перед марафоном, що триватиме місяць.

Вони наголошують, що навіть у випадку розробки вакцини, ще більше грошей потрібно буде для її масового виробництва та доставки доступних ліків у всьому світі.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 4 травня у світі виявили понад 3,5 мільйона випадків COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 247 470 людей померли, понад 1,1 мільйона пацієнтів одужали.