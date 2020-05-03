У Запоріжжі – черговий випадок коронавірусу в гуртожитку, його мешканців тестують

В одному з гуртожитків, розташованому в Заводському районі Запоріжжя, 3 травня виявили випадок захворювання на COVID-19, повідомляє міська рада.

«Хвору відправлено до обласної інфекційної лікарні. Вже сьогодні розпочнеться перевірка контактних осіб. Жінка жила у гуртожитку на 4-му поверсі, тому в першу чергу візьмуть аналізи у всіх мешканців цього поверху. Цим займатиметься бригада медиків Центру ПМСД. На цьому поверсі проживає 45 осіб. Всі вони залишатимуться на самоізоляції, відповідне зобов’язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу. Біля гуртожитку встановлено пост поліції», – йдеться в повідомленні.

У міськраді заявили, що на даний момент вирішили обмежити пересування саме мешканців 4-го поверху гуртожитку. Рішення про закриття на карантин всього гуртожитку наразі немає.

«За інформацією обласного лабораторного центру, результати аналізів мешканців 4-го поверху можна буде отримати вже у понеділок у середині дня. Подальші дії залежатимуть від отриманих результатів аналізів. Також перевірятимуть інших осіб з якими контактувала жінка», – йдеться в повідомленні.

25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин інший гуртожиток міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей. Захворювання спочатку виявили в однієї з мешканок гуртожитку, яку шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. Після проведення тестування осіб, які проживали з нею на одному поверсі гуртожитку, було виявлено й інших інфікованих.