Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 травня 2020, Київ 22:02
Новини | Коронавірус

У Запоріжжі – черговий випадок коронавірусу в гуртожитку, його мешканців тестують

25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин інший гуртожиток міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей

В одному з гуртожитків, розташованому в Заводському районі Запоріжжя, 3 травня виявили випадок захворювання на COVID-19, повідомляє міська рада.

«Хвору відправлено до обласної інфекційної лікарні. Вже сьогодні розпочнеться перевірка контактних осіб. Жінка жила у гуртожитку на 4-му поверсі, тому в першу чергу візьмуть аналізи у всіх мешканців цього поверху. Цим займатиметься бригада медиків Центру ПМСД. На цьому поверсі проживає 45 осіб. Всі вони залишатимуться на самоізоляції, відповідне зобов’язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу. Біля гуртожитку встановлено пост поліції», – йдеться в повідомленні.

У міськраді заявили, що на даний момент вирішили обмежити пересування саме мешканців 4-го поверху гуртожитку. Рішення про закриття на карантин всього гуртожитку наразі немає.

«За інформацією обласного лабораторного центру, результати аналізів мешканців 4-го поверху можна буде отримати вже у понеділок у середині дня. Подальші дії залежатимуть від отриманих результатів аналізів. Також перевірятимуть інших осіб з якими контактувала жінка», – йдеться в повідомленні.

Коронавірус у Запоріжжі: гуртожиток закрили на карантин через спалах COVID-19 – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Коронавірус у Запоріжжі: гуртожиток закрили на карантин через спалах COVID-19 – фоторепортаж

25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин один із гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей.

25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин інший гуртожиток міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей. Захворювання спочатку виявили в однієї з мешканок гуртожитку, яку шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. Після проведення тестування осіб, які проживали з нею на одному поверсі гуртожитку, було виявлено й інших інфікованих.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG