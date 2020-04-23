Київщина: у гуртожитку в Вишневому виявили 78 хворих на COVID-19

Станом на 10:00 23 квітня у гуртожитку міста Вишневе Київської області виявили 78 хворих на COVID-19. Про це повідомили у Київській ОДА.

Зазначається, що всього зробили 224 ПЛР-тести.

Серед тих, у кого виявили коронавірусне захворювання, 16 – діти до 17 років.

Також серед хворих двоє працівників гуртожитку.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 504 людини вже одужали, померли – 187.