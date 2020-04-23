Коронавірус: продовження карантину (трансляція)

Кабінет міністрів України напередодні, 22 квітня, продовжив карантин до 11 травня.

Завершення карантину, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, залежатиме від двох умов: протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні має коливатися в межах 5% та лікарні мають бути заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%. Нині заповненість лікарень – 10%.

Радіо Свобода продовжує вивчати ситуацію з коронавірусом і впливом карантину на життя людей. Зокрема, у київському центрі зайнятості дізнаємося, як карантин впливає на рівень безробіття.