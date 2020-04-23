Понад 500 людей одужали від COVID-19 в Україні – МОЗ

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. За цими даними, протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом 504 людини вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Найбільше випадків виявили у Чернівецькій області (1140), Києві (1059), Івано-Франківській області (644).

Усього госпіталізовано 2 308 людей, із них – 103 дитини і 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 100 людей, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки і 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%), додали у МОЗ.

Напередодні уряд вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня.