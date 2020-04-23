Коронавірус у Вишневому: в гуртожитку виявили 78 хворих – фоторепортаж

5 За словами волонтерки Людмили Мартиненко, у 13 сімей відсутнє електропостачання і відсутня гаряча вода у всьому гуртожитку. Вона попросила обласну раду звернути на це увагу і вирішити цю проблему. Воду і електроенергію вимкнули раніше за борги