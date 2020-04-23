Коронавірус у Вишневому: в гуртожитку виявили 78 хворих – фоторепортаж

Станом на 10:00 23 квітня в гуртожитку міста Вишневе Київської області виявили 78 хворих на COVID-19. Про це повідомили у Київській ОДА. Зазначається, що всього зробили 224 ПЛР-тести. Серед тих, у кого виявили коронавірусне захворювання, 16 – діти до 17 років. Також серед хворих двоє працівників гуртожитку. 21 квітня його остаточно закрили на карантин: нікого не впускають і не випускають. Гуртожиток охороняє Національна гвардія та поліція. Продукти до мешканців гуртожитку доставляє місцева влада, друзі, знайомі, близькі людей, які є в гуртожитку, а також волонтери.
В Україні станом на ранок 23 квітня було підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 504 людини вже одужали, померли – 187.
В Україні станом на ранок 23 квітня було підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 504 людини вже одужали, померли – 187.
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