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23 квітня 2020, Київ 20:41
Фотогалереї

Коронавірус у Вишневому: в гуртожитку виявили 78 хворих – фоторепортаж

Станом на 10:00 23 квітня в гуртожитку міста Вишневе Київської області виявили 78 хворих на COVID-19. Про це повідомили у Київській ОДА. Зазначається, що всього зробили 224 ПЛР-тести. Серед тих, у кого виявили коронавірусне захворювання, 16 – діти до 17 років. Також серед хворих двоє працівників гуртожитку. 21 квітня його остаточно закрили на карантин: нікого не впускають і не випускають.​ Гуртожиток охороняє Національна гвардія та поліція.​ Продукти до мешканців гуртожитку доставляє місцева влада, друзі, знайомі, близькі людей, які є в гуртожитку, а також волонтери.

В Україні станом на ранок 23 квітня було підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 504 людини вже одужали, померли – 187.
Медпрацівники беруть біологічний матеріал для ПЛР-тесту&nbsp;
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Медпрацівники беруть біологічний матеріал для ПЛР-тесту 
Знайомі принесли продукти, які передають через працівників поліції&nbsp;
2 Знайомі принесли продукти, які передають через працівників поліції 
Водночас у сквері поруч із гуртожитком батьки з дітьми вільно гуляють&nbsp;
3 Водночас у сквері поруч із гуртожитком батьки з дітьми вільно гуляють 
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За словами волонтерки Людмили Мартиненко, у 13 сімей відсутнє електропостачання і відсутня гаряча вода у всьому гуртожитку. Вона попросила обласну раду звернути на це увагу і вирішити цю проблему. Воду і електроенергію вимкнули раніше за борги&nbsp;
5 За словами волонтерки Людмили Мартиненко, у 13 сімей відсутнє електропостачання і відсутня гаряча вода у всьому гуртожитку. Вона попросила обласну раду звернути на це увагу і вирішити цю проблему. Воду і електроенергію вимкнули раніше за борги 
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Як розповіли Радіо Свобода, на 6-му поверсі гуртожитку жителі забарикадувалися від іншого крила гуртожитку, щоб до них не ходили
8 Як розповіли Радіо Свобода, на 6-му поверсі гуртожитку жителі забарикадувалися від іншого крила гуртожитку, щоб до них не ходили
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