Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 квітня 2020, Київ 13:54
Новини | Коронавірус

МОЗ: Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали від COVID-19 за добу

181 пацієнт одужав, у тому числі 19 дітей

Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 людина, повідомив під час онлайн-брифінгу 25 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«181 пацієнт одужав, у тому числі 19 дітей, це наш такий чудовий рекорд, і за нього я в першу чергу хочу подякувати нашим медичним працівникам», – сказав він.

За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 201 людина померла, одужали загалом 782 людини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG