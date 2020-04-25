МОЗ: Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали від COVID-19 за добу

Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 людина, повідомив під час онлайн-брифінгу 25 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«181 пацієнт одужав, у тому числі 19 дітей, це наш такий чудовий рекорд, і за нього я в першу чергу хочу подякувати нашим медичним працівникам», – сказав він.

За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 201 людина померла, одужали загалом 782 людини.