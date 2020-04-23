Чехія масово тестує людей на колективний імунітет на COVID-19 – відео

В Чехії розпочали масове тестування населення на антитіла від коронавірусу. У Празі та Брно відкрили декілька пунктів де кожен охочий міг здати кров і через 15 хвилин дізнатися, чи хворів він на КОВІД-19. Бажаючих виявилося чимало і весь день біля пунктів тестування були величезні черги. Фахівці планують обстежити близько 27 тисяч дорослих осіб і дітей віком від 8 років на теренах всієї Чехії. Обстежити мають і людей з хронічними захворюваннями. Дослідження повинні дати відповідь, наскільки великою є частина суспільства, яка з вірусом COVID-19 вже зустрілась, яким є імунітет у людей різних вікових груп і які симптоми хвороба викликає.