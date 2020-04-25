Понад 8 тисяч людей захворіли на COVID-19 в Україні – МОЗ

В Україні станом на ранок 25 квітня підтверджено 8 125 випадків COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Протягом 24 квітня отримали 478 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Найбільше випадків захворювання у Чернівецькій області (1308), Києві (1159), Івано-Франківській області (700).

«На амбулаторному лікуванні перебувають 5 498 пацієнтів, із них – 433 дитини та 1 301 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 104 людини, у тому числі одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків і 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У зв'язку з епідемією в Україні до 11 травня діє карантин.