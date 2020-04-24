В Одеському будинку для людей похилого віку спалах коронавірусу – санітарний лікар

В Одесі в одному з будинків для людей похилого віку зареєстровано вогнище коронавірусу – п’ять випадків одразу. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

«Епідситуація ускладнюється реєстрацією сімейних вогнищ та вогнищ у лікувально профілактичних закладах та закладах закритого типу. Так зареєстровано в будинку для людей похилого віку в Одесі – п’ять осіб, в тому числі три медичних працівники. Перший випадок захворювання у закладі був зареєстрований 17 квітня 2020 року, проведено обстеження всіх контактних осіб. У чотирьох з них підтверджено коронавірусну інфекцію», – повідомив Гончаров.

За його даними, вірус потрапив у заклад через недотримання персоналом карантинних заходів.

Також в області зареєстровано 15 сімейних вогнищ в селищах поблизу Одеси та в самій Одесі і п’ять вогнищ у лікувально-профілактичних закладів.

Всього в Одеській області зареєстровано 169 випадків захворювання на COVID-19, наймолодшому пацієнту 9 місяців, найстарішому – 87 років. В Одесі хворіє 50 осіб, в Подільску – 46. Друге місто закрили на карантин на 2 тижні. В регіоні одужало вісім людей та померло три.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 7 647 людей. Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання. При цьому одужала вже 601 людина, померли – 193.