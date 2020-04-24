Лідери ЄС домовилися про створення фонду для подолання наслідків пандемії

Лідери країн Європейського союзу домовилися про створення фонду обсягом близько 1 трильйона євро для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусної інфекції.

Окрім цього, 540 мільйонів євро виділять на екстрені заходи з підтримки економіки, використовуючи існуючі механізми ЄС.

Наразі не вдалося домовитися про механізм фінансування нового фонду.

Поки, проте, не досягли домовленості про механізм фінансування нового фонду. На його створення наполягала, зокрема, Італія – одна з найбільш постраждалих від епідемії країн. Проти ряду пропозицій Італії, однак, заперечували країни північної Європи, зокрема Нідерланди за підтримки Німеччини. Франція та Іспанія, в свою чергу, підтримують позицію Італії.

Лідери ЄС продовжать дискусії у режимі відеоконференції 6 травня.