Лідери ЄС збираються обговорити фінансовий план відновлення економіки після пандемії

Лідери країн Європейського союзу сьогодні, 23 квітня, проведуть відеосаміт, щоб обговорити спільну фінансову відповідь на економічний спад, який буде наслідком пандемії коронавірусу.

Очікується, що Європейську комісію проситимуть створити Фонд для відновлення економіки, достатньо великий, щоб охопити найбільш постраждалі регіони та сектори.

Швидше за все Європейська комісія матиме час, щоб до кінця цього місяця, або одразу на початку наступного визначити розмір Фонду та способи його фінансування. Згідно з деякими пропозиціями, розмір фонду може варіюватися від 1 трильйона євро (1,08 трлн доларів) до кількох трильйонів.

Напередодні саміту канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина, як найпотужніша економіка Європи, готова виплатити «значно вищі внески», щоб витягнути блок з кризи, викликаної коронавірусом.

Наразі все ще не ясно, як саме збиратимуть кошти для фонду, та в якому вигляді їх будуть виплачувати – у вигляді позик чи грантів. Можливий компромісний варіант – надання грантів з наступного довгострокового бюджету ЄС, тоді як Фонд буде функціонувати на основі позик.

Це буде четвертий відеосамміт лідерів ЄС від початку кризи, через пандемію.