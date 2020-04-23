Кличко: кількість хворих на COVID-19 у Києві перевищила тисячу людей

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Києві зросла до 1 059 людей, повідомив на брифінгу 23 квітня міський голова Віталій Кличко.

За даними мера, протягом попередньої доби в столиці виявили 70 нових хворих, в тому числі п’ятьох медиків. Одна людина померла.

«На сьогодні вже в Києві загалом 1 059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли (виявлені протягом доби – ред.) 34 жінки віком від 21 до 84 років, двоє дівчат віком до 17 років та 29 чоловіків від 26 до 71 року. П’ятеро хлопців до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнта, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. За минулу добу одужало ще 6 людей, всього в столиці одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу», – розповів Кличко.

Він нагадав, що в Києві працює моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який контролює в тому числі дотримання режиму самоізоляції тими, хто повинен його виконувати. За словами Кличка, люди, які мають приписи щодо самоізоляції, «матимуть справу з правоохоронцями» в разі відмови співпрацювати з центром.

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«Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції щодо тих людей, які нехтували правилами та наражають на небезпеку інших. Також у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за нараження особи на небезпеку зараження вірусом та за порушення карантинних обмежень. Загалом за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників, з них, зокрема 179 за перебування без масок у громадських місцях, 21 – за перебування групою понад дві особи», – додав міський голова.

Він також заявив, що збільшення кількості виявлених випадків – наслідок масових зібрань у Вербну неділю, і припустив, що згодом дадуться взнаки й походи вірян до церкви на Великдень. Кличко нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня.

«Не йдіть цими вихідними на кладовища, доступ до них обмежений», – порадив він.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. Загалом 504 людини вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.