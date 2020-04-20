Карантин у Києві. Що відбулося за тиждень – фоторепортаж

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Києво-Печерська лавра зачинена на карантин. На територію лаври можуть потрапити лише медики. Через спалах коронавірусу в Лаврі захворіли вже понад сто монахів. Хворий також ректор Київської духовної академії і ще 18 семінаристів, які живуть на території лаври. ЗМІ повідомляють, що очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій та очільник Києво-Печерської лаври Павло також захворіли, але наразі офіційно представники УПЦ (МП) цього не підтверджують