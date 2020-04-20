Більше ніж місяць, як в Україні запровадили карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.
Станом на ранок 20 квітня в Україні підтвердили 5 710 випадків коронавірусу. З них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.
Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня.
Як минув тиждень у Києві у фоторепортажі Радіо Свобода.
Карантин у Києві. Що відбулося за тиждень – фоторепортаж
Більше ніж місяць, як в Україні запровадили карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.
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