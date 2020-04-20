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20 квітня 2020, Київ 23:56
Фотогалереї

Карантин у Києві. Що відбулося за тиждень – фоторепортаж

Більше ніж місяць, як в Україні запровадили карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 20 квітня в Україні підтвердили 5 710 випадків коронавірусу. З них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня.

Як минув тиждень у Києві у фоторепортажі Радіо Свобода.

Києво-Печерську лавру, яку на правах оренди використовує УПЦ (Московського патріархату), із 13 квітня закрили&nbsp;на карантин. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Таке рішення ухвалила комісія із надзвичайних ситуацій КМДА
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Києво-Печерську лавру, яку на правах оренди використовує УПЦ (Московського патріархату), із 13 квітня закрили на карантин. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Таке рішення ухвалила комісія із надзвичайних ситуацій КМДА
Контроль над дотриманням карантинних заходів глава столиці поклав на поліцейських
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Контроль над дотриманням карантинних заходів глава столиці поклав на поліцейських
Ввечері 13 квітня&nbsp;поліція і Нацгвардія почали патрулювання біля Києво-Печерської лаври. На входах до лаври стоять медики, які проводять температурний скринінг. До лаври допускають лише її служителів і тих, хто може підтвердити документально необхідність перебувати там
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Ввечері 13 квітня поліція і Нацгвардія почали патрулювання біля Києво-Печерської лаври. На входах до лаври стоять медики, які проводять температурний скринінг. До лаври допускають лише її служителів і тих, хто може підтвердити документально необхідність перебувати там
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Чоловік іде тротуаром неподалік від зачиненої на час карантину станції метро &laquo;Позняки&raquo;
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Чоловік іде тротуаром неподалік від зачиненої на час карантину станції метро «Позняки»
Із 16 квітня&nbsp;у Києві ввели спеціальний режим в&rsquo;їзду в столицю. На основних автошляхах, що ведуть у Київ, на контрольно-пропускних пунктах, міряють температуру тіла водіїв і пасажирів. Таке рішення ухвалили в КМДА
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Із 16 квітня у Києві ввели спеціальний режим в’їзду в столицю. На основних автошляхах, що ведуть у Київ, на контрольно-пропускних пунктах, міряють температуру тіла водіїв і пасажирів. Таке рішення ухвалили в КМДА
Виїзд &ndash; безперешкодний, але після вимірювання температури
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Виїзд – безперешкодний, але після вимірювання температури
Перевіряють автомобілі, в&nbsp;яких троє і більше подорожніх, а також ті, що&nbsp;зареєстровані за межами Києва й&nbsp;області. На КПП цілодобово чергують співробітники поліції, бійці Нацгвардії та лікарі СЕС
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Перевіряють автомобілі, в яких троє і більше подорожніх, а також ті, що зареєстровані за межами Києва й області. На КПП цілодобово чергують співробітники поліції, бійці Нацгвардії та лікарі СЕС
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Порожній дитячий майданчик в одному зі спальних районів Києва. Станом на 20 квітня в Україні коронавірус виявили у&nbsp;374 дітей
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Порожній дитячий майданчик в одному зі спальних районів Києва. Станом на 20 квітня в Україні коронавірус виявили у 374 дітей
Уранці 17 квітня слідом за пиловою бурею столицю накрив густий &laquo;туман&raquo; &ndash;&nbsp;смог&nbsp;із їдким запахом. Киян попросили залишатися вдома і зачинити вікна. Дим принесло з Чорнобильської зони і Житомирщини, де горять ліси. Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що&nbsp;Київ&nbsp;&ndash;&nbsp;світовий лідер із забрудненого повітря&nbsp;
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Уранці 17 квітня слідом за пиловою бурею столицю накрив густий «туман» – смог із їдким запахом. Киян попросили залишатися вдома і зачинити вікна. Дим принесло з Чорнобильської зони і Житомирщини, де горять ліси. Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ – світовий лідер із забрудненого повітря 
Вечір у спальному районі &laquo;Позняки&raquo;
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Вечір у спальному районі «Позняки»
Чоловік курить на балконі багатоповерхівки в спальному районі &laquo;Позняки&raquo;, дивлячись як місто накриває густий &laquo;туман&raquo;-смог
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Чоловік курить на балконі багатоповерхівки в спальному районі «Позняки», дивлячись як місто накриває густий «туман»-смог
Києво-Печерська лавра&nbsp;зачинена на карантин. На територію лаври можуть потрапити лише медики. Через спалах коронавірусу в Лаврі захворіли вже понад сто монахів. Хворий також ректор Київської духовної академії і ще 18 семінаристів, які живуть на території лаври. ЗМІ повідомляють, що очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій&nbsp;та очільник&nbsp;Києво-Печерської&nbsp; лаври Павло&nbsp;також захворіли, але наразі офіційно представники УПЦ (МП) цього не підтверджують
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Києво-Печерська лавра зачинена на карантин. На територію лаври можуть потрапити лише медики. Через спалах коронавірусу в Лаврі захворіли вже понад сто монахів. Хворий також ректор Київської духовної академії і ще 18 семінаристів, які живуть на території лаври. ЗМІ повідомляють, що очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій та очільник Києво-Печерської  лаври Павло також захворіли, але наразі офіційно представники УПЦ (МП) цього не підтверджують
Великодя ніч в церквах пройшла по різному. Намісник Воскресенської церкви Сергій Ющик несе вогонь до людей. Благодатний вогонь священники роздавали людям, які зайняли чергу на вулиці перед храмом, до самого храму вхід був обмежений​ &nbsp;
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Великодя ніч в церквах пройшла по різному. Намісник Воскресенської церкви Сергій Ющик несе вогонь до людей. Благодатний вогонь священники роздавали людям, які зайняли чергу на вулиці перед храмом, до самого храму вхід був обмежений​

 
Жінка підпалює лампадку перед іконою у Воскресенській церкві, яка розташована поруч із Києво-Печерською лаврою
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Жінка підпалює лампадку перед іконою у Воскресенській церкві, яка розташована поруч із Києво-Печерською лаврою
У Михайлівському Золотоверхому соборі під час святкової літургії&nbsp;було небагатолюдно. Раніше глава ПЦУ Епіфайній закликав вірян не приходити до церкви, а долучатися до прямої трансляції богослужіння. За його словами,таке рішення вони ухвалили завчасно
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У Михайлівському Золотоверхому соборі під час святкової літургії було небагатолюдно. Раніше глава ПЦУ Епіфайній закликав вірян не приходити до церкви, а долучатися до прямої трансляції богослужіння. За його словами,таке рішення вони ухвалили завчасно
Великодня ніч у Володимирському соборі
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Великодня ніч у Володимирському соборі
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У&nbsp;Володимирському соборі, яким керує патріарх Філарет, людям дозволили зайти в церкву. Уже на саму літургію зібралося кілька десятків вірян, серед них не всі дотримувалися маскового захисту
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У Володимирському соборі, яким керує патріарх Філарет, людям дозволили зайти в церкву. Уже на саму літургію зібралося кілька десятків вірян, серед них не всі дотримувалися маскового захисту
Сонячні промені пробивються через вікно, під час святовкового богослужіння&nbsp;до Великодня у Патріаршому соборі&nbsp;Воскресіння Христового УГКЦ
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Сонячні промені пробивються через вікно, під час святовкового богослужіння до Великодня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ
Віряни, дотримуючись соціальної дистанції, стоять під час святкової служби перед&nbsp;Патріаршим собором Воскресіння Христового УГКЦ
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Віряни, дотримуючись соціальної дистанції, стоять під час святкової служби перед Патріаршим собором Воскресіння Христового УГКЦ

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