Кабмін проведе позачергове засідання 24 квітня – Степанов

Кабінет міністрів України проведе позачергове засідання завтра, 24 квітня. Про це на брифінгу 23 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як пояснив міністр, урядовці мають ухвалити постанову, яка врегулює питання збільшення зарплат лікарям, що працюють з хворими на COVID-19.

«Починаючи з 1 квітня всі ті доплати також врегульовано законодавствам, передбачено кошти в державному бюджеті після внесення відповідних змін, і завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введено COVID-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медичним працівникам, підкреслюю: без винятку, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19», – розповів Степанов.

Прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль раніше закликав медичних працівників повідомляти про затримку виплат заробітної плати або неналежний розрахунок на «гарячі лінії» ОДА з питань COVID-19 або на урядову «гарячу лінію» за номером 1545.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 504 людини вже одужали, померли – 187.