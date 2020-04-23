Українська «Мрія» прибула із Китаю з медичним вантажем – фоторепортаж

23 квітня в Україну прибув найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» з черговим медичним вантажем на борту: засоби дезінфекції та гігієни, маски, захисні костюми. У міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» (селище міського типу Гостомель, Київська область) літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.
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