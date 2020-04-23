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23 квітня 2020, Київ 14:35
Мультимедіа

Українська «Мрія» прибула із Китаю з медичним вантажем – фоторепортаж

23 квітня в Україну прибув найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» з черговим медичним вантажем на борту: засоби дезінфекції та гігієни, маски, захисні костюми. У міжнародному вантажному аеропорту «Антонов» (селище міського типу Гостомель, Київська область) літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.
Борт доправив з китайського міста Тяньцзінь понад 100 тонн гуманітарного вантажу
1 Борт доправив з китайського міста Тяньцзінь понад 100 тонн гуманітарного вантажу
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Після медичного огляду екіпаж відправиться на обсервацію
4 Після медичного огляду екіпаж відправиться на обсервацію
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&laquo;Наша &laquo;Мрія&raquo; привезла в Україну 12 мільйонів масок &ndash; як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п&#39;ятого рівня захисту&raquo;, &ndash; сказав президент України Володимир Зеленський&nbsp;
7 «Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок – як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п'ятого рівня захисту», – сказав президент України Володимир Зеленський 
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