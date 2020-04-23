Українська «Мрія» прибула із Китаю з медичним вантажем – фоторепортаж

7 «Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок – як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п'ятого рівня захисту», – сказав президент України Володимир Зеленський