ЄС вирішив надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу – Офіс президента

Європейський союз вирішив надати Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу, повідомив Офіс президента.

«Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді», – зазначив президент Володимир Зеленський.

На думку Офісу президента, кошти допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей.

Загалом Європейський союз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам.

Пропозицію Європейської комісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС.

«Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на нагальність проблеми. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду», – заявили в Офісі президента.

У квітні Єврокомісія вирішила виділити Україні 190 мільйонів євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

Станом на ранок 22 квітня в Україні виявили 6 592 випадки COVID-19. 424 людини вже одужали, 174 померли.