Медики складають 10% хворих на коронавірус у Києві – Кличко

Майже 10 відсотків із тих, хто захворів на коронавірус у Києві, становлять медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Загалом, за його словами, це 111 людей, 16 із яких лікуються у стаціонарах.

«Це до того, коли ви говорите, навіщо карантин і як він набрид. Подумайте: якщо буде великий спалах хвороби, хто нас лікуватиме? Чи вистачить місць у лікарнях? Чи не станеться колапсу медичної системи, як це відбулося в деяких інших країнах?», – сказав мер.

Він також повідомив, що загалом на сьогоднішній день у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 217 хворих на коронавірус. 39 дорослих перебувають у тижкому стані. Двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ще 57 людей перебувають у лікарнях з підозрою на COVID-19.

За даними Київської міської держадміністрації, в столиці підготовлені 14 лікарень першої і другої хвилі для прийому хворих на коронавірус. Це – понад 1 700 ліжок. За цими даними, у лікарнях Києва є 400 апаратів штучної вентиляції легень.

За даними МОЗ, в Україні станом на 24 квітня зафіксували 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них у Києві – 1122 випадки.

Загалом по Україні інфіковані понад тисяча лікарів.