На Дніпропетровщині на COVID-19 захворіла семимісячна дитина

На Дніпропетровщині на коронавірус захворіла семимісячна дитина, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

За інформацією відомства, дитина лікувалася від гострої респіраторної вірусної інфекції в 7-й міській дитячій лікарні Кривого Рогу.

Самопочуття малюка було добрим, але ПЛР-тест, проведений 24 квітня, дав позитивний результат.

У пресслужбі поінформували, що в четвер, 23 квітня, мама з дитиною виїхали до Дніпра. Їхнє місце перебування відоме, вони перебувають під наглядом дніпровських медиків.

Окрім того, у Кривому Розі 24 квітня під час масового тестування медиків виявили коронавірусну хворобу в однієї лікарки. Її шпиталізували до інфекційної лікарні.

Загалом станом на вечір 24 квітня на Дніпропетровщині виявили ще 29 хворих на коронавірусну інфекцію, зокрема в Кривому Розі – 10 нових випадків.