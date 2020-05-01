У Києві через COVID-19 закрили на карантин два гуртожитки – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці виявили осередки захворювання на COVID-19 та закрили на карантин два гуртожитки.

«Один (гуртожиток – ред.) на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий – на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб- усі мешканці гуртожитку. В будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи. Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував, – на самоізоляції, під медичним наглядом», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Він додав, що ще в 52 людей у Києві за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, 11 із них – медики.

«На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли 33 жінки віком від 20 до 88 років. І 2 дівчинки – чотирьох та семи років. 14 чоловікiв від 20 до 60 років. Та 3 хлопчики– від семи до шістнадцяти років. Одужали за минулу добу 5 осiб. Усього в Києві подолали коронавірус 80 людей», – повідомив Кличко.

Станом на ранок 1 травня, в Україні зафіксовано 10 861 випадок захворювання на COVID-19, 272 людей померли, 1413 людей одужали. Кількість хворих у світі перевищує 3 мільйони.